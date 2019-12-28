Парень выходит на одиночные пикеты с забавными плакатами: "Да, бабушка, я все еще одинок"
На Instagram американца подписались почти два миллиона человек
В США на улицах Нью-Йорка появился странный парень, который называет себя Сетом. Он выходит на Манхэттен со своеобразными одиночными пикетами, держа в руках плакаты с забавными надписями и призывами – от "запрета" новогодних шуток до требования получить подлокотник в самолете и вопроса: "Почему Меркурий всегда ретроградный?". На Instagram американца подписались почти два миллиона человек.
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Недавно появилась информация, что профиль Сета ведет маркетинговая компания Jerry Media. Это подтверждается тем, что в комментариях под фото иногда появляется аккаунт бренда с рекламой вещей, которые носит парень. Но там публично не признавали свое авторство.
Так или иначе, многие пользователи нашли себя в этих абсурдных "протестных" акциях. "Кто-то должен был это сказать", – часто пишут они.
"Кладите больше чипсов в упаковку"
"Прекратите выкладывать весь концерт в сторис"
"Перестаньте вставать, когда самолёт садится"
"Почему кажется, будто Меркурий всегда ретроградный?"
"Хватит показывать мне рекламу вещей, о которых я только что разговаривал"
"Да, бабушка, я все еще одинок"
Напомним, ранее самое известное яйцо Instagram, которое собрало больше 51 миллионов лайков, дало интервью журналисту издания Hypebeast. Оно назвалось Юджином и предложило встретиться для разговора в Нью-Йорке (США).
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