Парень выложил неудачный кадр со свадьбы, и его фото назвали лучшим в мире

Этот снимок по праву можно назвать одним из лучших

Свадьба. Фото: pixabay

25-летний британец Кевин Кеннеди Райан получил одну из самых уникальных свадебных фотографий, абсолютно того не планируя.

Парень отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сети фотографию с церемонии. Но вместо обычных поздравлений и милых комментариев получил кучу удивленных вопросов. А снимок быстро стал вирусным. Все дело в том, что фотографу удалось поймать грустный и одновременно забавный момент.

"Лучшее в мире" свадебное фото Фото: twitter.com/K_47

Несмотря на то, что возлюбленные жили в Шеффилде (Англия), они устроили церемонию в США. Подготовка к церемонии забрала много сил и у новобрачных, и у гостей. Так что, когда священник произносил заветную фразу "А теперь можете поцеловать невесту", послышался глухой удар. Сестре жениха Грейс стало плохо из-за духоты, и она упала в обморок. К счастью, все обошлось, поцелуй пересняли, а про инцидент забыли.

Но вот фотограф прислал свадебные снимки, и тогда Кевин заметил сестру, лежащую на полу во время такого важного момента. Вообще говоря, над упавшими людьми смеяться не очень прилично, но парень, видимо, сдержаться не смог и просто "умер со смеху". Именно этим фото через несколько лет он и решил отметить годовщину. И комментаторы говорят, что это "лучшее свадебное фото" в мире.

Напомним, 11-летний цыган женился на малолетней цыганке: первые фото. В одном из торговых центров российского города Новосибирск состоялась необычная свадьба. Фото появилось в сети благодаря неравнодушным очевидцам. Кроме этого, мы писали о том, что женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии". Также сообщалось, что жених на свадьбе расплакался из-за невесты (видео).

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