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Парень вышел из карантина и обнаружил в ботинках невероятную находку: фото

Он два месяца не трогал свою зимнюю обувь, потому что сидел дома на карантине

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:15

Житель Малайзии, зарегистрированный в Twitter под ником Son of Rain, два месяца не носил ботинки и неожиданно обнаружил, что его зимняя обувь стала гнездом для птицы, отложившей там яйца. Парень дождался, пока птенцы вылупятся, и радостно сообщил об этом своим подписчикам.

"Слава Богу, я теперь отец", – написал парень в Twitter в понедельник, 11 мая. Son of Rain сообщил, что птички уже вылупились, а в качестве доказательства прикрепил фотографию.

Парень объяснил, что он два месяца не трогал свои ботинки, потому что сидел дома на карантине, введенном в стране из-за пандемии коронавируса. В конце апреля режим изоляции в Малайзии немного упростили, и у молодого человека появилось возможность прогуляться на свежем воздухе. Он достал свои ботинки и обнаружил внутри этот невероятный сюрприз.

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"Поздравляю тебя, папаша", "Поздравляю с близнецами", "Какие дорогие детки! Заботься о них", – пишут юзеры в комментариях.

Напомним, ранее мы писали о Мелани Прайс из британского города Уэйдбридж, которая принесла домой купленные в супермаркете бананы и заметила жуткий "сюрприз" на фруктах – ядовитых бразильских пауков. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали об американце, который обнаружил в прошивке мебели ювелирное украшение.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Малайзия птицы яйца находки
Источник: Сегодня
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