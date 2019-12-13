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Парень выжил в ДТП благодаря помощнику на iPhone

Машина подростка вылетела с дороги и упала в реку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:57
Подросток спасся с помощью Siri Фото: freestocks / Unsplash
Подросток спасся с помощью Siri
Фото: freestocks / Unsplash

В районе американского города Мейсон-Сити в штате Айова 18-летний Гаэль Сальседо спас себе жизнь благодаря голосовому помощнику Siri, установленному на iPhone. Машина подростка вылетела с дороги и упала в реку, а парень был в шаге от гибели. Об этом сообщает газета The Sun.

Сальседо ехал в колледж на своем джипе, когда его машина заскользила на обледеневшей трассе и вылетела с дороги, упав в реку. Вода там уже замерзла, но автомобиль пробил лед и стал погружаться в реку, пишут авторы издания.

Смотрите также в сюжете о прошлых смартфонах iPhone – ретроспектива:

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В панике юный водитель не смог найти свой iPhone в машине, чтобы позвонить спасателям, поэтому он прокричал помощнику Siri команду "Siri, набери 911 (телефон для вызова экстренных служб в США)". После этого Siri активизировался, издал звуковой сигнал и подросток смог найти телефон.

Напомним, новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки на Тайване. Кроме того, смотрите забавное видео, как китаянка в истерике рвалась за борт корабля вслед за любимым смартфоном.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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