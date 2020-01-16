Парня посадили в тюрьму за провокационное фото в Египте

Снимок обнародовал на своей странице в Instagram блогер Виталий Здоровецкий

Виталий Здоровецкий в Египте Фото: instagram.com/kingvitaly

27-летний американский пранкер и YouTube-блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, сделанную на вершине пирамиды Гизы (Египет). За этот снимок парня посадили в тюрьму на пять суток.

Скриншот: instagram.com/kingvitaly

"Никакие слова не могут объяснить, что мне пришлось пережить за последние пять дней. Меня посадили в тюрьму в Египте за то, что я поднялся на пирамиды Гизы, – пишет в Instagram Виталий Здоровецкий. – Я был в тюрьме много раз, но этот был худшим. Видел ужасные вещи, и я никому этого не желаю. Стоило ли это того? Черт возьми, да! У меня была крутая цель, и вскоре я собираюсь поделиться видео, чтобы весь мир мог увидеть это", – отметил блогер.

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В своих сториз парень также опубликовал снимки, на которых можно заметить погоню. Здоровецкий уверяет, что один из героев фото – он, а другой – охранник, пытающийся снять его с пирамиды.

Скриншот: instagram.com/kingvitaly

Комплекс пирамид в Гизе – древние памятники в пригороде современной столицы Египта, Каира. Это полноценный город-кладбище с усыпальницами, храмами, дорогами и тротуарами, где находятся погребения фараонов, их супруг, слуг и родственников. Некрополь не разрушается на протяжении долгих лет и дает людям представление о том, какой была жизнь четыре с половиной тысячи лет назад.

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