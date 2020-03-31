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Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

Мужчина с тминной настойкой приезжает к возлюбленной на электровелосипеде

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:23

Из-за закрытых границ во время пандемии коронавируса 89-летний Карстен Тюхсен Хансен с немецкой Северной Фризии и его 85-летняя возлюбленная Инга Расмуссен из Дании не могут посещать друг друга. Поэтому они встречаются на закрытом погранпереходе Авентофт, разговаривая через шлагбаум, пишет Spiegel Online. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть фото)

Карстен приезжает на электровелосипеде, привозит с собой горячую воду и местную тминную настойку, чтобы не замерзнуть. Инга берет горячий кофе в термосе и домашнюю еду, чтобы Карстен "нормально поел". Увы, обнять друг друга они сейчас не могут – должны держать предписанную законом двухметровую дистанцию, ведь оба – в группе риска.

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"Это печально, но мы не можем этого изменить", – рассказывает 85-летняя датчанка. С Хансеном она уже два года и, как правило, остается у него переночевать. Женщина надеется, что привычное течение жизни, возможно, восстановится после Пасхи.

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Влюбленные ждут, когда все ограничения закончатся, чтобы вместе отправиться в путешествие. Оба любят речные круизы. Они уже исследовали Дунай, Рейн и Мозель. Однако пока что пара планируют соблюдать правила и оставаться на расстоянии.

89-летний немец и 85-летняя датчанка ходят на свидания на границе
Фото: DW.com
89-летний немец и 85-летняя датчанка ходят на свидания на границе
Фото: DW.com
89-летний немец и 85-летняя датчанка ходят на свидания на границе
Фото: DW.com
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Напомним, ранее "Сегодня" писали о паре, которая прожила вместе 65 лет и ушла из жизни в один день из-за COVID-19. Кроме этого, мы рассказывали, как живут Беларусь, Мексика, Италия и Британия в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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