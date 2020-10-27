Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Парочка заказала в ресторане самое дешевое вино. Им по ошибке принесли напиток за 2000 долларов

Сегодня, 12:03

Курьезный случай произошел из-за того, что вина были разлиты по одинаковым графинам

Официант нью-йоркского ресторана Balthazar перепутал алкогольные напитки разной ценовой категории – он принес вино Chateau Mouton Rothschild (1989 год) за 2000 долларов молодой парочке, которая заказывала бутылку самого дешевого Pinot Noir всего за 18 долларов. Об этом пишет издание Le Figaro.

Как выяснилось, курьезный случай произошел из-за того, что вина были разлиты по одинаковым графинам. Четыре бизнесмена, заказавшие дорогой коллекционный напиток, получили дешевое вино, а возлюбленные – дорогое.

Фото: Martin Lengemann / Instagram

По словам владельца ресторана Кейта Макнолли, сначала молодая парочка начала в шутку делать вид, будто они пьют изысканное вино. Интересно, что один из бизнесменов в это же время расхваливал "чистоту" своего напитка.

Читайте также:
Роботы-официанты обслуживают гостей в британском ресторане: видео

Работники заведения осознали свою ошибку спустя пять минут. Они подошли к столикам и рассказал гостям о произошедшем. Дорогое вино молодой паре "подарили", а бизнесменам вернули деньги.

Напомним, ранее мы рассказывали, как продажа старой униформы помогла официанткам разбогатеть.

Смотрите видео: транжиры и жадины Голливуда, сколько звезды оставляют на чай в ресторанах

Кроме этого, посетительница итальянского ресторана Cavatore в американском городе Хьюстон, штат Техас, заказала еду навынос на 19 долларов, а при этом оставила в качестве чаевых – тысячу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как выбрать хорошее вино в магазине: полезные советы Как приготовить домашнее вино из винограда Как во время чумы: в Италии вновь открыли "винные окна" для любителей выпить
США ошибка вино рестораны официанты
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото

Популярные статьи

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня 27 октября: Овен будет как зажигалка, а Телец почувствует себя всесильным

Вчера, 13:42Шоу-бизнес

Совсем не инстадива: как выглядит Кэти Перри спустя два месяца после родов (фото)

Вчера, 10:57Fun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики"

Вчера, 09:00Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 26 октября: Девам нужно продумать образ на день, а Весам – перестать зацикливаться

25 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

25 октябряШоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

25 октябряШоу-бизнес

"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

25 октябряСтиль

Желтый свитер и широкие брюки: стильный образ Елены Зеленской на выборах

25 октябряШоу-бизнес

Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука (фото)

25 октябряСтиль

Кейт Миддлтон дважды за месяц нарушила модный королевский протокол

25 октябряEvents

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

25 октябряEvents

Переход на зимнее время-2020: сегодня украинцы перевели стрелки на 1 час назад

25 октябряFun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что за праздник и что подарить

24 октябряFun

Шкиряка затроллили за селфи в обтягивающих лосинах. Он защищался как мог (фото)

Новости партнеров

Фигура жены Буяльского надолго останется в вашей памяти
Фигура жены Буяльского надолго останется в вашей памяти
Скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы
Скандальная Асмус влезла в драку с мужчиной посреди улицы
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Захисник Динамо зустрічається з найкращою спортсменкою року
Захисник Динамо зустрічається з найкращою спортсменкою року
Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Софию Ротару застукали за порочным занятием в гримерке
Софию Ротару застукали за порочным занятием в гримерке

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять