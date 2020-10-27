Парочка заказала в ресторане самое дешевое вино. Им по ошибке принесли напиток за 2000 долларов

Курьезный случай произошел из-за того, что вина были разлиты по одинаковым графинам

Официант нью-йоркского ресторана Balthazar перепутал алкогольные напитки разной ценовой категории – он принес вино Chateau Mouton Rothschild (1989 год) за 2000 долларов молодой парочке, которая заказывала бутылку самого дешевого Pinot Noir всего за 18 долларов. Об этом пишет издание Le Figaro.

Как выяснилось, курьезный случай произошел из-за того, что вина были разлиты по одинаковым графинам. Четыре бизнесмена, заказавшие дорогой коллекционный напиток, получили дешевое вино, а возлюбленные – дорогое.

Фото: Martin Lengemann / Instagram

По словам владельца ресторана Кейта Макнолли, сначала молодая парочка начала в шутку делать вид, будто они пьют изысканное вино. Интересно, что один из бизнесменов в это же время расхваливал "чистоту" своего напитка.

Работники заведения осознали свою ошибку спустя пять минут. Они подошли к столикам и рассказал гостям о произошедшем. Дорогое вино молодой паре "подарили", а бизнесменам вернули деньги.

Напомним, ранее мы рассказывали, как продажа старой униформы помогла официанткам разбогатеть.

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Кроме этого, посетительница итальянского ресторана Cavatore в американском городе Хьюстон, штат Техас, заказала еду навынос на 19 долларов, а при этом оставила в качестве чаевых – тысячу.

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