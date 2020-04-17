Пасха-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно отметить Воскресение Христово, о главных приметах, обычаях и запретах
Пасху-2020 православные христиане отмечают 19 апреля. Согласно библейскими писаниям, именно в этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Пасхе предшествует Великий пост – в течение этого периода христиане отказываются от земных удовольствий, ограничивают себя в пище, каются в грехах и молятся.
Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно отметить Пасху-2020, о главных приметах, обычаях, запретах, традициях этого большого праздника в Украине. Узнайте, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать 19 апреля.
Воскресение Христово – древнейшим и самым важным праздником в христианстве, которому насчитывается более двух тысяч лет. В Украине этот день объявлен государственным праздником. Понедельник 20 апреля также будет выходным.
На Пасху принято ходить в церковь – освящать праздничную корзину с паской, яйцами, колбасой и солью. Напомним: в 2020 году из-за пандемии коронавируса в Украине запустили проект "Пасха дома".
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На совещании Президента Владимира Зеленского с местной властью рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.
Перед Пасхой принято писать писанки – куриные вареные яйца, окрашенные и декорированные традиционными символами. Церковь не возбраняет окрашивание яиц в любой цвет, но популярные в наши дни наклейки и другой декор с традиционной символикой рекомендует выбирать с осторожностью, избегая изображений святых.
Смотрите видео, как воспринимают украинцы возможные ограничения на Пасху:
Ранним утром 19 апреля за праздничным столом, который рекомендовано накрывать пышно и разнообразно, должна собраться вся семья. Нужно приветствовать друг друга фразой: "Христос воскресе!". Отвечать: "Воистину воскресе!". При этом обмениваются пасхальными яйцами и пасками.
- Главный запрет празднования Пасхи в 2020 году касается посещения церкви. Прихожан просят воздержаться от похода в храм из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией.
- На Пасху нельзя трудиться и заниматься работой по дому. В Светлое Воскресенье Христово нужно отдыхать от мирской суеты и хлопот. В то же время церковь не запрещает находиться на рабочем месте тем, кто по разным обстоятельствам не может взять выходной на Пасху.
- Нельзя в пасхальную корзину класть любой алкоголь, кроме красного вина (предпочтительнее – кагор).
- Под запретом также шумное празднование Пасхи. Этот день лучше провести в кругу семьи, в тихой и спокойной обстановке.
- Нельзя венчаться и крестить детей, а семейные праздники, если они совпали с Пасхой, лучше перенести. Такой запрет, впрочем, касается всей Страстной недели.
- После Пасхи нельзя выбрасывать то, что освящено в храме, например, скорлупу от освященных яиц или остатки куличей. Их можно сжечь, закопать или скормить животным.
- Считается, что на Пасху нельзя посещать кладбище, проводить панихиды и скорбеть об умерших. Для этого есть специальные поминальные дни.
- В праздник Христова Воскресения нельзя думать о плохом, ссориться, желать людям зла, лгать, мстить и использовать в речи нецензурную брань.
- На Пасху запрещены развлечения в виде охоты и рыбалки.
- После захода солнца с 18 на 19 апреля нельзя выбрасывать мусор, считается, что можно выбросить удачу.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
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