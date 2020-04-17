Пасха-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно отметить Воскресение Христово, о главных приметах, обычаях и запретах

Пасху-2020 православные христиане отмечают 19 апреля. Согласно библейскими писаниям, именно в этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Пасхе предшествует Великий пост – в течение этого периода христиане отказываются от земных удовольствий, ограничивают себя в пище, каются в грехах и молятся.

Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно отметить Пасху-2020, о главных приметах, обычаях, запретах, традициях этого большого праздника в Украине. Узнайте, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать 19 апреля.

Христос воскресе! Как отмечают Пасху в Украине

Воскресение Христово – древнейшим и самым важным праздником в христианстве, которому насчитывается более двух тысяч лет. В Украине этот день объявлен государственным праздником. Понедельник 20 апреля также будет выходным.

Пасху-2020 отмечаем 19 апреля Фото: Depositphotos

На Пасху принято ходить в церковь – освящать праздничную корзину с паской, яйцами, колбасой и солью. Напомним: в 2020 году из-за пандемии коронавируса в Украине запустили проект "Пасха дома".

На совещании Президента Владимира Зеленского с местной властью рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

Обычаи и традиции на Пасху-2020

Перед Пасхой принято писать писанки – куриные вареные яйца, окрашенные и декорированные традиционными символами. Церковь не возбраняет окрашивание яиц в любой цвет, но популярные в наши дни наклейки и другой декор с традиционной символикой рекомендует выбирать с осторожностью, избегая изображений святых.

Смотрите видео, как воспринимают украинцы возможные ограничения на Пасху:

Ранним утром 19 апреля за праздничным столом, который рекомендовано накрывать пышно и разнообразно, должна собраться вся семья. Нужно приветствовать друг друга фразой: "Христос воскресе!". Отвечать: "Воистину воскресе!". При этом обмениваются пасхальными яйцами и пасками.

Воскресение Христово-2020: что нельзя делать

Главный запрет празднования Пасхи в 2020 году касается посещения церкви. Прихожан просят воздержаться от похода в храм из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией.

В 2020 году нужно воздержаться от похода в храм Фото: Depositphotos

На Пасху нельзя трудиться и заниматься работой по дому. В Светлое Воскресенье Христово нужно отдыхать от мирской суеты и хлопот. В то же время церковь не запрещает находиться на рабочем месте тем, кто по разным обстоятельствам не может взять выходной на Пасху.

Нельзя в пасхальную корзину класть любой алкоголь, кроме красного вина (предпочтительнее – кагор).

После Пасхи нельзя выбрасывать освященные продукты Фото: Depositphotos

Под запретом также шумное празднование Пасхи. Этот день лучше провести в кругу семьи, в тихой и спокойной обстановке.

Нельзя венчаться и крестить детей, а семейные праздники, если они совпали с Пасхой, лучше перенести. Такой запрет, впрочем, касается всей Страстной недели.

После Пасхи нельзя выбрасывать то, что освящено в храме, например, скорлупу от освященных яиц или остатки куличей. Их можно сжечь, закопать или скормить животным.

Считается, что на Пасху нельзя посещать кладбище, проводить панихиды и скорбеть об умерших. Для этого есть специальные поминальные дни.

В праздник Христова Воскресения нельзя думать о плохом, ссориться, желать людям зла, лгать, мстить и использовать в речи нецензурную брань.

На Пасху запрещены развлечения в виде охоты и рыбалки.

После захода солнца с 18 на 19 апреля нельзя выбрасывать мусор, считается, что можно выбросить удачу.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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