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Пассажир молился об авиакатастрофе и был выгнан за борт самолета

Пилот принял решение выгнать мужчину из самолета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:31
Пассажира сняли с рейса за мольбы об авиакатастрофе
Пассажира сняли с рейса за мольбы об авиакатастрофе
Фото: Pixabay

Пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, разозлил пилота, умоляя бога об авиакатастрофе. Из-за этого поведения мужчины его пришлось высадить из авиалайнера, сообщает пакистанский телеканал Geo News.

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Мужчина, идентифицированный как Халил, должен был вылетать из аэропорта Исламабада и лететь с пересадкой в Дубае. Сразу после посадки на борт пассажир начал молиться, чтобы самолет разбился. Его причитания вызвали панику среди других путешественников и членов экипажа. В связи с этим пилот принял решение выгнать Халила из самолета.

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Напомним, в британском аэропорту Хитроу в Лондоне пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален. Кроме этого, мы писали, что пилот из Австралии случайно изобразил в небе пошлое послание.

Смотрите видео: в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

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