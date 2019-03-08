Пассажир молился об авиакатастрофе и был выгнан за борт самолета

Пилот принял решение выгнать мужчину из самолета

Пассажира сняли с рейса за мольбы об авиакатастрофе Фото: Pixabay

Пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, разозлил пилота, умоляя бога об авиакатастрофе. Из-за этого поведения мужчины его пришлось высадить из авиалайнера, сообщает пакистанский телеканал Geo News.

Читайте также Слабонервным не смотреть: пассажирский лайнер начал вращаться в небе перед посадкой

Мужчина, идентифицированный как Халил, должен был вылетать из аэропорта Исламабада и лететь с пересадкой в Дубае. Сразу после посадки на борт пассажир начал молиться, чтобы самолет разбился. Его причитания вызвали панику среди других путешественников и членов экипажа. В связи с этим пилот принял решение выгнать Халила из самолета.

Читайте также Пилот заснул за штурвалом пассажирского самолета: видео

Напомним, в британском аэропорту Хитроу в Лондоне пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален. Кроме этого, мы писали, что пилот из Австралии случайно изобразил в небе пошлое послание.

Смотрите видео: в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram