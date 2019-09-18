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Пассажирка поезда вывихнула челюсть из-за громкого смеха

В результате травмы женщина не могла закрыть рот и внятно говорить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:05
Женщина вывихнула челюсть от хохота
Женщина вывихнула челюсть от хохота
Фото: Pixabay

Пассажирка поезда в китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, вывихнула челюсть из-за очень громкого смеха. В результате травмы женщина не могла закрыть рот и внятно говорить. Спутник женщины заявил, что ранее она вывихнула челюсть во время рвоты. Это могло повысить риск повторных вывихов, пишет сайт Live Science.

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На помощь пострадавшей пришел Ло Вэньшэн – врач одной из городских клиник, который ехал в том же поезде. "Сначала я подумал, что у нее инсульт", – рассказывает он. Разобравшись, что дело в вывихе, врач рекомендовал обратиться в больницу.

Женщина вывихнула челюсть от хохота Фото: Guancha China
Женщина вывихнула челюсть от хохота Фото: Guancha China

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Вэньшэн объяснил, что не является экспертом в этой области, но соседи по вагону продолжали настаивать. В итоге он поддался на уговоры и с третьей попытки вправил вывихнутую челюсть. После этого врач снова посоветовал пострадавшей съездить в больницу.

Напомним, смех "проглотившего курицу фермера" вызвал истерику у журналиста. Кроме этого, ученый рассказал, где и почему возникает смех.

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