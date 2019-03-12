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Пассажирка вспомнила о забытом в аэропорту ребенке и развернула самолет

Видео с инцидентом было загружено на YouTube

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:38
Женщина забыла ребенка в аэропорту Фото: pixabay
Женщина забыла ребенка в аэропорту
Фото: pixabay

Пассажирский самолет, который должен был лететь из Саудовской Аравии в Малайзию, вернулся в аэропорт почти сразу после взлета, поскольку одна из пассажирок забыла ребенка в зоне посадки терминала, пишет The Independent.

Видео, на котором можно услышать переговоры пилотов во время полета, было загружено на YouTube. "Пусть Бог будет с нами. Мы можем вернуться?" – говорит пилот по радио. "Этот рейс требует вернуться. Пассажирка забыла своего ребенка в зоне ожидания", – отвечает диспетчер.

Пилоту предлагается повторить запрос, на который он отвечает: "Мы вам сказали, что пассажирка оставила ребенка в терминале и отказывается продолжать полет". После этого диспетчер дал разрешение пилоту вернутся в аэропорт. "Хорошо, возвращайтесь. Это что-то совершенно новое для нас!", – отвечает он.

Напомним, в британском аэропорту Хитроу в Лондоне пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален. Кроме этого, мы писали, что пилот из Австралии случайно изобразил в небе пошлое послание.

Смотрите видео: в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

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