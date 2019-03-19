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Пассажиры подрались в самолете из-за ног девушки

Членам экипажа удается разнять дерущихся мужчин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:29
Мужчины подрались на борту самолета
Мужчины подрались на борту самолета
Фото: Pixabay

Пассажиры подрались в самолете, следовавшем на Канарские острова. Инцидент произошел на борту лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, вылетавшем из Глазго на остров Тенерифе, сообщает Metro.

По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по самолету босиком. За нее вступился партнер, и между мужчинами началась словесная перепалка, а затем потасовка.

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На снятом свидетелями видеоролике видно, как несколько секунд спустя членам экипажа удается разнять дерущихся, и один из них возвращается на свое место с окровавленным лицом и разбитым носом.

Напомним, из-за драки на борту экстренно сел самолет из Брюсселя. Кроме этого, мы писали, как пассажирка вспомнила о забытом в аэропорту ребенке и развернула самолет. Также сообщалось, что пилот из Австралии случайно изобразил в небе пошлое послание.

Смотрите видео: в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

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