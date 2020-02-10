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"Паста с помидорами": актрису на Оскаре-2020 высмеяли из-за неудачного наряда, фото

Знаменитость появилась на публике в красном длинном платье прямого кроя с шлейфом бренда Valentino

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Фото: instagram.com/factsandgossip

10 февраля театре Долби (Лос-Анджелес, США) прошла 92-я церемония награждения премии "Оскар 2020". Гостьей мероприятия была американская актриса Кристен Уиг, которая появилась на красной дорожке в платье, напоминающем "лобстера" или "пасту с помидорами". Комментарии к наряду актрисы опубликованы в Instagram.

INSTAGRAM

Знаменитость вышла в свет в красном длинном платье прямого кроя с шлейфом бренда Valentino. Ее образ дополняют черные перчатки и золотые серьги от Nikos Koulis. Также она выбрала бежевые туфли на каблуке французской марки Christian Louboutin.

Смотрите видео: что нужно знать о премии "Оскар 2020"

"Моя первая мысль: паста с помидорами", – написал под фото один из пользователей Сети. "Ей нужно срочно сменить стилиста", – прокомментировал другой. "Она нарядилась как лобстер, но я все равно ее люблю", – отметил третий юзер.

Напомним, "Сегодня" писали о нарядах на красной дорожке "Оскара-2020", которые уже окрестили модным провалом. Ранее мы также рассказали о всех самых интересных подробностях 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывал телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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Источник: Сегодня
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