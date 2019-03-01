Паук победил "самую ядовитую в мире змею"

Фотографию жесткой схватки сделала Робин Макленнан

Паук победил одну из самых опасных в мире змей Фото: Pixabay

Самый опасный паук Австралии – австралийская вдова – одолела сетчатую коричневую змею, которая была в несколько раз больше нее. Фотографию жесткой схватки сделала в окрестностях города Миртлвуд на северо-востоке австралийского штата Виктория любительница природы Робин Макленнан. По ее словам, черная вдова опутала пресмыкающееся паутиной и подвесила его над землей, пишет Daily Mail.

Австралийские вдовы считаются самыми опасными пауками Австралии. Они невелики по размеру, но обладают сильным нейротоксичным ядом. Самки вырастают до сантиметра в длину, самцы - в два-три раза мельче. Укус вызывает сильную боль и может быть опасен для человека.

Паук победил самую ядовитую змею Фото: Robyn McLennan

Сетчатые коричневые змеи - одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.

Напомним, в Тихом океане выловили акулу-мутанта с зубами змеи. В Тайваньском институте рыбного хозяйства заявляют, что особи такого вида очень редки. Первый экземпляр был найден в 1986 году, однако с тех пор из моря доставали лишь несколько рыбин.

Кроме этого, мы писали, что британская туристка Мойра Боксолл возвращалась из Австралии в Шотландию и случайно обнаружила в своей обуви змею.

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