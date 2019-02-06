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Пенсионер завел блог на YouTube и внезапно прославился

Мужчина снимает ролики, посвященные домашним делам и уходу за садом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Пенсионер прославился в сети благодаря необычным видео Фото: скриншот/youtube
Пенсионер прославился в сети благодаря необычным видео
Фото: скриншот/youtube

Пенсионер по имени Нильсон Изайас прославился благодаря весьма обычному YouTube-каналу, на котором он публиковал видео, посвященные быту: домашним делам и уходу за садом. Также мужчина демонстрировал попытки смастерить желеобразную игрушку, называемую слаймом.

Блог Нильсона поначалу был малоизвестным, но затем он начал раз в неделю выписывать имена своих немногочисленных подписчиков в тетрадь и снимать для них отдельные ролики с благодарностями. Этот "вежливый трюк" неожиданно сработал – блогер набрал более 1,5 миллиона подписчиков за три дня, сообщает Mashable.

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Судя по данным статистического сервиса SocialBlade, с начала февраля число подписчиков и зрителей на канале Изайаса резко возросло. 3 февраля на него подписалось более 700 тысяч человек, 4-го – 800 тысяч.

Зрители поддержали Изайаса: они называли авторов негативных отзывов завистниками и убеждали старика, что теперь у него миллионы друзей. "Пожалуйста, не чувствуйте себя одиноким", – говорили они. Многие из них упоминали, что Изайас напоминает им их бабушек и дедушек, по которым они скучают.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о сладких миниатюрах от итальянского фуд-блогера. Мы также рассказывали о художнике, которые рисует картины на попкорне.

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Источник: Сегодня
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