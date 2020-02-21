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Пенсионерка дважды за 10 лет сорвала джекпот в миллион долларов

Удачливая американка не уточнила, на что она планирует потратить деньги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07

Линда Свини из американского города Бостон, штат Массачусетс, приобрела в местном магазине билет мгновенной лотереи 200X и сорвала джекпот в миллион долларов. Любопытно, что женщина уже выигрывала ту же сумму десять лет назад – 7 декабря 2009 года. Об этом пишет информационный портал UPI.

Игра в лотерею дважды принесла женщине миллион долларов
Игра в лотерею дважды принесла женщине миллион долларов
Фото: Pixabay

Американка на днях посетила штаб-квартиру Государственной лотереи штата Массачусетс, чтобы получить приз. По правилам лотереи победитель может забрать выигрыш целиком, уплатив налоги, либо получать деньги частями. Свини предпочла первый вариант. За вычетом налогов ей досталось 650 тысяч долларов.

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Удачливая американка не уточнила, на что она планирует потратить куш.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

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Напомним, ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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