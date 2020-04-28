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Пенсионерка прочитала утреннюю почту и узнала о собственной смерти

Женщина восприняла эту ситуацию с юмором, однако этот инцидент ее "ошарашил"

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:46

80-летняя Вильма Уильямс из канадского города Виктория, провинция Британская Колумбия, случайно узнала о своей смерти из утренней почты. Женщина восприняла ситуацию с юмором, однако этот инцидент ее "ошарашил".

По словам миссис Уильямс, она семь месяцев не получала пенсию, так как власти ошибочно признали ее мертвой. Женщина узнала об этом, прочитав письмо от Канадского налогового агентства. "Если бы такое письмо отправили более впечатлительной женщине, у нее мог случиться инсульт", – рассказывает пенсионерка в комментарии для издания Vancouver is awesome.

Женщина из Канады узнала о своей смерти из почты
Женщина из Канады узнала о своей смерти из почты
Фото: Unsplash

Вильма позвонила в агентство, чтобы узнать причину собственной смерти. Ее соединили с инспектором, который пообещал выяснить причину произошедшего. Как оказалось, Канадское налоговое агентство получило информацию от пенсионного фонда, где сообщили, что еще в сентябре им позвонили из похоронной службы и передали, что Уильямс скончалась. Тогда ее пенсионные платежи и выплаты были остановлены. Предположительно, Вильму перепутали с другой пожилой женщиной – ее тезкой.

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Уильямс добавила, что не сразу заметила отсутствие пенсионных выплат, так как несколько месяцев подряд не проверяла банковский счет.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как неравнодушные киевляне помогают пенсионерам, находящимся в карантине.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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