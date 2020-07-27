Пенсионерка удивилась, когда увидела, что ее кот приносит домой вместо мышей: фото

Британка Салли Белл озадачена необычным поведением своего питомца Эйвери

Пенсионерка по имени Салли Белл из английского Бристоля удивилась, когда ее четырехлетний кот Эйвери начал приносить домой странные вещи. Хозяйка животного утверждает, что она напугана необычным поведением своего питомца.

По словам Салли Белл, пушистик и раньше показывал ей свою добычу – птиц, мышей и даже лягушек. Но однажды британка нашла дома пару детских очков для плавания. Женщина удивилась, но не придала этому значения, пока очки не стали появляться в доме снова и снова. Как выяснилось, их приносил Эйвери, собрав в итоге целую коллекцию – восемь пар.

"Рядом нет ни одного естественного водоема или бассейна, – рассказывает Салли в комментарии журналистам таблоида Daily Star. – Я отчаянно пыталась выяснить, что произошло, желая вернуть добычу питомца законным владельцам. Опрашивала соседей, размещала объявления в соцсетях, но никто не помог мне прояснить ситуацию. Многие только посмеялись".

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