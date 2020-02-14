Пенсионерка в бикини попала в финал модельного конкурса: видео

56-летняя женщина конкурировала с молодыми соперницами

Пенсионерка из США вышла в финал модельного конкурса Фото: Depositphotos

В финал престижного модельного конкурса попала 56-летняя американка Кэти Джейкобс. Пенсионерка позировала в бикини и конкурировала с молодыми соперницами. Джейкобс борется за право стать моделью Sports Illustrated – одного из самых популярных спортивных изданий США. Ежегодно на страницах этого издания появляются лучшие манекенщицы со всего мира.

Также удивила публику 29-летняя модель из США Тэмми Хемброу. Американка представила платье, в котором невозможно выйти на улицу. Одной вещью из своей коллекции звезда соцсетей похвасталась в интернете. На снимке женщина позирует без белья в белом наряде, едва прикрывающем грудь и ноги. Это платье публика восприняла неоднозначно – многим показалась, что оно слишком откровенное.

Не испугались смелых образов участники еще одного дефиле. Во время недели моды в Нью-Йорке нижнее белье и халаты из бархата демонстрировали plus-size модели. Они призывают меньше переживать из-за внешности. "Это хороший способ показать людям, что надо себя любить", – заверила модель Даниэль Жеан.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота призналась, что помогло ей получить корону. Также мы рассказывали о девушке с синдромом Дауна, которая впервые выиграла конкурс красоты в США. Судьи объяснили, что присудили девушке победу за ее улыбку и танец.

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