Пенсионерку "на ледяном троне" неожиданно унесло в океан: "Почувствовала себя Серсеей"

Женщина села на "пьедестал", чтобы сделать красивую фотографию

Пенсионерку "на троне" унесло в океан Фото: Twitter.com/Xiushook

Американскую туристку Джудит Стренг унесло в океан, когда она фотографировалась на "ледяном троне", пишет Mashable.



TWITTER— babygirl, u dont know (@Xiushook) February 25, 2019

Пенсионерка из Техаса (США) гуляла с семьей по берегу исландского города Йокюльсарлон и увидела глыбу льда, похожую на трон. Женщина села на "пьедестал", чтобы сделать красивую фотографию, однако к берегу неожиданно подошла большая волна. Уже через несколько минут американка была так далеко от пляжа, что за ней отправились спасатели.



TWITTER— Good Morning America (@GMA) March 1, 2019

Весь процесс – от первой фотографии на троне до отплытия – успела снять внучка Джудит. Она же и поделилась историей в Twitter.

"Вот и почувствовала себя Серсеей. Зима близко!" – шутят пользователи сети, вспоминая "самозванку Серсею Ланнистер на железном троне" в популярном сериале "Игре престолов", финальный восьмой сезон которого покажут в апреле 2019 года.

Напомним, ранее мы писали, что найден прототип стены из "Игры престолов". Экскурсия "на стену" обойдется примерно в 40 долларов. Кроме этого, мы писали, что разрушено знаменитое дерево из "Игры престолов".

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