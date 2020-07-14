Перечислили неожиданные признаки умных людей

Определить главные черты умных людей удалось во время дискуссии на Reddit

Главные признаки умных людей – умение адекватно воспринимать критику, внимательность к мелочам, а также способность признать свою некомпетентность в вопросах, в которых не разбираешься. К такому выводу пришли пользователи ресурса Reddit во время дискуссии, которую начал пользователь под ником SomethingAbout2020. Его пост стал вирусным, набрав почти 40 тысяч одобрительных оценок и 8,5 тысячи комментариев.

Итак, по мнению пользователей Сети, умным людям гораздо проще признать свои ошибки и изменить собственное мнение о предмете, если они получат достаточно аргументов. "Такие люди чаще смотрят на ситуацию с разных сторон, а не с одной", – уверен юзер Peroxyacyl_nitrate.

Electronic-Goal предположил, что умные люди никогда не притворяются, что знают что-то, если это не так. Они признают свою некомпетентность. "Я говорю себе это постоянно", – согласился с ним пользователь beer-tits-food.

Юзер kazu-sama заметила, что умные люди более открыты к критике, хотя и признала, что эта способность может больше относиться к мудрым личностям.

"К тому же, умные редко дают большие ультимативные заявление о чем-либо", – написал kmo9e. AvocadoAlternative объяснил, что хорошим знаком является использование формулировок "с некоторыми исключениями" или "в основном, правда".

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что всех самых умных людей объединяет одно свойство.

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Кроме этого, ученые назвали неожиданный признак гениального ума.

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