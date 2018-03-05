Переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы

Сегодня, 12:12

Украинцам скоро придется спать на час меньше – названа дата

Часы нужно перевести 25 марта. Фото: pixabay.com
Часы нужно перевести 25 марта. Фото: pixabay.com

Переход с зимнего на летнее время в Украине состоится в 3 часа ночи 25 марта (воскресенье) 2018 года. В ночь с субботы (24 марта) на воскресенье (25 марта) украинцы передвинут стрелки часов на час вперед. Таким образом, в воскресенье, 25 марта, украинцам придется спать на час меньше.

Стоит отметить, что переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. Последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

Ранее считалось, что Украина последний раз переведет часы в 2012 году и останется во втором часовом поясе, но правительство не рассматривало этот вопрос.

У медиков существует ряд аргументов против перехода на зимнее время, в первую очередь касающихся негативного влияния на здоровье людей и малой доли искусственного освещения в общем энергопотреблении. Поэтому сезонный перевод часов в некоторых странах отменен.

Напомним, раньше мы писали о том, как легко адаптироваться к переводу времени. Также в правительстве объяснили, как Украина будет дальше переводить часы.

Кроме этого, опытный психолог рассказал сайту "Сегодня", сколько времени занимает адаптация к переводу часов

Смотрите видео: кому выгодно переводить часы на зимнее время
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Автор:

Владимир Грисюк

Источник:

"Сегодня"

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