Переловлен странный сигнал с неба: появилось видео

Очевидцы записали необъяснимое явление на видео

В Малайзии местные жители записали на видео странный сигнал Фото: pixabay

В малазийской Малакке местные жители услышали странные неземные звуки, идущие с неба. Очевидцы записали необъяснимое явление на видео и опубликовали ролик в сети. По их словам, металлическое дребезжание началось на закате и было очень громким.

В комментариях мнение людей разделилось: одним эти звуки напомнили "инопланетное пение", другим – "знамение свыше". Хотя во многих странах мира люди неоднократно сообщали о подобных акустических феноменах, однако в Малакке подобное случилось впервые.

Настроенные скептически люди считают, что "такие звуки при движении могут издавать литосферные плиты", либо же "во всем виноваты геомагнитные бури".

Напомним, в канадской провинции Альберта можно было увидеть редкое природное явление, во время которого подвижное облако пронеслось по горизонту как цунами. Ранее сайт "Сегодня" также писал, что бразильцы увидели солнце с двумя кольцами: появилось видео.

Кроме этого, мы сообщали о художнице Ольге Яровой, которая сфотографировала необычное природное явление над морем в Одессе. По ее словам, тучи образовали нечто похожее на гигантский человеческий глаз.