Ностальгический хит Шуфутинского опять в трендах: вечные мемы о 3-м сентября
"Сегодня.Lifestyle" собрали для вас самые прикольные мемы о популярной песни
Популярная песня российского артиста Михаила Шуфутинского о 3-м сентября, как обычно, вызывает шквал мемов и шуточных постов в социальных сетях с призывом опять "перевернуть календарь".
К слову, Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" в 1993 году. Композиция моментально завоевала любовь публики.
Припев песни "3 сентября":
Я календарь переверну
И снова третье сентября
На фото я твое взгляну
И снова третье сентября
Но почему, но почему
"Сегодня.Lifestyle" собрали для вас самые прикольные мемы о песни Шуфутинского о 3-м сентября:
Кстати, в этом году Михаил обратился к своим подписчикам в Instagram и пообещал выйти в прямой эфир, чтобы спеть свою знаменитую песню.
Музыкант отметил, что на этот день у него не запланировано концертов, он будет в гостях у друзей.
Михаил Шуфутинский – заслуженный артист РФ. В его репертуаре также есть известные песни: "Еврейский портной", "Левый берег Дона", "Наколочка", "Марджанжа".
Напомним, ранее Михаил Шуфутинский рассказал, что его связывает с Аллой Пугачевой.
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