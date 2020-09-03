Ностальгический хит Шуфутинского опять в трендах: вечные мемы о 3-м сентября

"Сегодня.Lifestyle" собрали для вас самые прикольные мемы о популярной песни

Популярная песня российского артиста Михаила Шуфутинского о 3-м сентября, как обычно, вызывает шквал мемов и шуточных постов в социальных сетях с призывом опять "перевернуть календарь".

К слову, Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" в 1993 году. Композиция моментально завоевала любовь публики.

Припев песни "3 сентября":

Я календарь переверну

И снова третье сентября

На фото я твое взгляну

И снова третье сентября

Но почему, но почему

"Сегодня.Lifestyle" собрали для вас самые прикольные мемы о песни Шуфутинского о 3-м сентября:

Кстати, в этом году Михаил обратился к своим подписчикам в Instagram и пообещал выйти в прямой эфир, чтобы спеть свою знаменитую песню.

INSTAGRAM

Музыкант отметил, что на этот день у него не запланировано концертов, он будет в гостях у друзей.

Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook Мемы о песне "3-е сентября" Михаила Шуфутинского вышли в тренды Сети Фото: Twitter, Instagram, Facebook 1/15

Михаил Шуфутинский – заслуженный артист РФ. В его репертуаре также есть известные песни: "Еврейский портной", "Левый берег Дона", "Наколочка", "Марджанжа".

Напомним, ранее Михаил Шуфутинский рассказал, что его связывает с Аллой Пугачевой.

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