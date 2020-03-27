Перевод часов на летнее время 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Сегодня.Lifestyle подготовил для вас ценные рекомендации, как без стресса для организма пережить это время
Украина переходит на летнее время в ночь на воскресенье, 29 марта. Стрелки часов переведут на час вперед в 3 часа утра. Для того, чтобы минимизировать риски для здоровья, в ближайшие несколько дней принимайте контрастный душ, делайте гимнастику перед сном, а также выпивайте в день 200 мл йогурта или кефира, поскольку кисломолочные продукты поддерживают баланс полезной микрофлоры в вашем организме.
Сегодня.Lifestyle подготовили ценные рекомендации, как без стресса для организма пережить это время: что можно, а что нельзя делать.
Прежде всего давайте разберемся, зачем вообще переводят часы? Говорят, что таким образом можно сэкономить на топливе и повысить производительность труда. Идея экономии энергоресурсов за счет перевода времени принадлежит американскому государственному деятелю Бенджамину Франклину. В настоящее время часы переводят около 100 стран, включая Украину. Стоит отметить, что с каждым годом все больше стран отказываются от этой идеи.
Организм человека может по-разному отреагировать на смену режима – в зависимости от состояния здоровья. Это может выражаться в повышенной утомляемости, раздражении, снижении работоспособности. Вот несколько рекомендаций, как улучшить свое самочувствие:
- Нельзя есть копченую колбасу и бекон. При новом режиме питания вашему организму будет сложнее переваривать пищу. Потому перекус копченостями усложнит его работу и может привести к диарее и метеоризму.
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- Врачи рекомендуют исключить алкоголь. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон. В результате мозг не расслабляется, утром вас одолевает усталость, а адаптационные процессы усложняются.
Смотрите видео: как легко адаптироваться к переводу времени
- Не употребляйте жареные блюда. Картофель-фри, крылышки в кляре, стейки содержат канцероген – окисленный жир, и для ЖКТ такая нагрузка может стать также непосильной.
- Чтобы снизить уровень стресса, выпейте теплый травяной чай, примите контрастный душ, прочитайте интересные книги для саморазвития или посмотрите хорошие фильмы о путешествиях – сделайте то, что вас успокаивает и расслабляет. Ранее мы показывали, чем можно заняться на карантине и как повеселить себя и родных.
- Постарайтесь заняться регулярной легкой физической нагрузкой: утренняя зарядка, йога.
- Больше гуляйте. Время, проведенное в светлое время суток, повышает уровень эндорфинов – "гормонов радости".
- За несколько дней до перевода часов ложитесь спать на час или два раньше. Так вы будете высыпаться, потому что время сна будет таким же, как и в обычный период.
- И еще один совет: не сидеть перед сном перед экранами телевизора и ноутбука. Электромагнитные излучения плохо влияют на работу эпифиза – участка головного мозга, который отвечает за регуляцию биоритмов человека.
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