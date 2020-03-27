Перевод часов на летнее время 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня.Lifestyle подготовил для вас ценные рекомендации, как без стресса для организма пережить это время

Украина переходит на летнее время в ночь на воскресенье, 29 марта. Стрелки часов переведут на час вперед в 3 часа утра. Для того, чтобы минимизировать риски для здоровья, в ближайшие несколько дней принимайте контрастный душ, делайте гимнастику перед сном, а также выпивайте в день 200 мл йогурта или кефира, поскольку кисломолочные продукты поддерживают баланс полезной микрофлоры в вашем организме.

Сегодня.Lifestyle подготовили ценные рекомендации, как без стресса для организма пережить это время: что можно, а что нельзя делать.

Стрелки часов переведут 29 марта Фото: Malvestida Magazine / Unsplash

Прежде всего давайте разберемся, зачем вообще переводят часы? Говорят, что таким образом можно сэкономить на топливе и повысить производительность труда. Идея экономии энергоресурсов за счет перевода времени принадлежит американскому государственному деятелю Бенджамину Франклину. В настоящее время часы переводят около 100 стран, включая Украину. Стоит отметить, что с каждым годом все больше стран отказываются от этой идеи.

Переход на летнее время 2020: что же нельзя делать

Организм человека может по-разному отреагировать на смену режима – в зависимости от состояния здоровья. Это может выражаться в повышенной утомляемости, раздражении, снижении работоспособности. Вот несколько рекомендаций, как улучшить свое самочувствие:

Нельзя есть копченую колбасу и бекон. При новом режиме питания вашему организму будет сложнее переваривать пищу. Потому перекус копченостями усложнит его работу и может привести к диарее и метеоризму.

Читайте также: Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Врачи рекомендуют исключить алкоголь. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон. В результате мозг не расслабляется, утром вас одолевает усталость, а адаптационные процессы усложняются.

Смотрите видео: как легко адаптироваться к переводу времени

Не употребляйте жареные блюда. Картофель-фри, крылышки в кляре, стейки содержат канцероген – окисленный жир, и для ЖКТ такая нагрузка может стать также непосильной.

Перевод часов на летнее время 2020: советы и рекомендации

Чтобы снизить уровень стресса, выпейте теплый травяной чай Фото: Anh Tuan To / Unsplash

Постарайтесь заняться регулярной легкой физической нагрузкой: утренняя зарядка, йога.

Больше гуляйте. Время, проведенное в светлое время суток, повышает уровень эндорфинов – "гормонов радости".

За несколько дней до перевода часов ложитесь спать на час или два раньше. Так вы будете высыпаться, потому что время сна будет таким же, как и в обычный период.

За несколько дней до перевода часов ложитесь спать чуть раньше Фото: Mason B. / Unsplash

И еще один совет: не сидеть перед сном перед экранами телевизора и ноутбука. Электромагнитные излучения плохо влияют на работу эпифиза – участка головного мозга, который отвечает за регуляцию биоритмов человека.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться