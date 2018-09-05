Пережил 58 операций: мужчина-кукла рассказал жуткие подробности о себе

Он 10 раз изменял форму носа и вставлял имплантаты в ягодицы

35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 35-летний Родриго Алвес. Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 1/12

Эпатажный житель Бразилии, 35-летний Родриго Алвес, позиционирующий себя как гендерно-нейтральный человек, потратил на ряд операций по изменению внешности сотни тысяч долларов. Ввиду достигнутых трансформаций Алвес получил прозвище спутника куклы Барби, журналисты и пользователи сети зовут его "живой Кен".

За годы экспериментов над внешностью Алвес пережил 58 операций, он 10 раз изменял форму носа, неоднократно делал подтяжку лица, вставлял имплантаты в ягодицы, руки, ноги и грудь, даже удалил ребра, преследуя цель достигнуть идеальной внешности, пишет The Sun.

Согласно источнику, в раннем возрасте мальчика постоянно дразнили из-за "картофелевидного носа" и "пухлого" живота. Более того Алвес страдал гормональным расстройством, из-за которого у него стала расти грудь. Уже к 16 годам мальчик имел настоящий бюст, и еще больше подвергался насмешкам сверстников и сверстниц. Это и побудило подростка в свои 17 лет впервые лечь под скальпель.

Возможность корректировать свою внешность настолько увлекла парня, что со временем он уже не мог остановиться. Операция следовала за операцией, и со временем Алвес даже стал появляться на обложках глянца. Этим "живой Кен" зарабатывал немалые деньги, и снова тратил их на операции.

Как рассказал бразилец журналистам, он вытерпел много боли и едва не распрощался с жизнью из-за своего пристрастия. После шестой операции на носу у "Кена" он утратил возможность дышать, еще позже лицо Алвеса буквально стало гнить – начался некроз. Врачи встретили его в клинике с дырой в носу и высокой угрозой гангрены.

Но и это не самое страшное, что случилось с бразильцем. Однажды он решил наполнить свои плечи гелем, чтобы выглядеть более мускулистым. Во время этой операции "Кен" подцепил настолько серьёзную инфекцию, что около месяца не мог двигать руками, более того врачи рассматривали ампутацию одной из них.

"Я плакал каждый день. Просто молился и плакал. Почти дошло до того, что они хотели отрезать мне руку", – рассказал он.

Насколько известно, недавно Алвес пересмотрел свою ситуацию и обратился к психологу. Звезде глянцев поставили диагноз: дисморфофобия – психическое расстройство, при котором человек зацикливается на незначительных дефектах или особенностях своего тела.

Несмотря на то, что "живой Кен" поумерил пыл, к 50 годам он мечтает оконочательно "переселиться" в женское тело. Так, по словам фрика, будет "веселее".

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