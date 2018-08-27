Первая Пречистая-2018: приметы, обычаи и строгие запреты

Узнайте все самое важное об этом христианском празднике

28 августа - Первая Пречистая-2018. Фото: depositphotos

28 августа, на Первую Пречистую (другое название – Успение Пресвятой Богородицы), у православных христиан и греко-католиков заканчивается Успенский пост. Вторую Пречистую будем отмечать 21 сентября (Рождество Богородицы), а Третью – 4 декабря (Введение в храм Пресвятой Богородицы). О них в народе говорят: Первая Пречистая рожь засевает, Вторая – дождем поливает, а Третья – снегом покрывает.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет о главных приметах на 28 августа – в день Успение Пресвятой Богородицы – интересных обычаях, истории, традициях, а также главных запретах этого дня. Узнайте, что можно, а что нельзя делать на праздник Первой Пречистой-2018.

История праздника Успение Пресвятой Богородицы

Согласно церковным сказаниям, в этот день апостолы чудесным образом собрались в Иерусалиме из мест, где они проповедовали, чтобы попрощаться с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее пречистого тела. Находясь вокруг ее ложа, они были ослеплены ярким светом, в котором явился сам Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии без страданий, будто во сне, отошла к Господу. Иконографическая традиция праздника рассказывает, что Богородица отдала свою чистую душу в руки своего Сына и Господа Иисуса Христа, а в это время с небес раздавались звуки ангельских хоров.

Тело Пречистой Богородицы апостолы перенесли в Гефсиманию, где была гробница ее родителей и мужа. По дороге к гробнице процессию апостолов сопровождала чудесное светлое облако и сонм ангелов.

Церковное предание рассказывает, что апостол Фома, прибывший с опозданием, опечалился, что не смог быть возле Богородицы в последние минуты ее земной жизни. Чтобы он смог попрощаться с ее телом, апостолы откатали надгробный камень. Но к удивлению всех внутри были только ризы Девы Марии. Ее тело, как и душа, было взято Господом на Небо.

Успение Пресвятой Богородицы: народные приметы на 28 августа

Если до Успения землю распахать, то можно успеть еще одну копну пожать.

Появилась радуга на небе – примета к тому, что осень будет теплой.

Хорошая погода – Бабье лето будет прохладным.

Много паутины – примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной.

Чего нельзя делать на Успение

В этот день нельзя ходить босыми ногами по росе. Нельзя надевать неудобную обувь. Нельзя ничего втыкать острого в землю, потому что она должна отдохнуть. Нельзя резать ножом продукты. Также на Успение нельзя ни с кем ссориться.

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины

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