Первый известный случай: у дикого зверя нашли коронавирус

Инфицировалась малайская четырехлетняя тигрица Надя из зоопарка в американском Нью-Йорке

Медики впервые обнаружили коронавирус у дикого зверя. Инфицировалась малайская четырехлетняя тигрица Надя из зоопарка в американском Нью-Йорке. Животное заразил работник, который ухаживал за ним, сообщает сайт Общества по охране дикой природы (WCS).

Ученые утверждают, что это первый известный случай заражения коронавирусом животного в США, а также первый случай заражения тигра. По информации WCS, у сестры Нади, тигрицы Азул, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, им проведут тесты на COVID-19.

Специалисты предполагают, что у сотрудника зоопарка, который заразил тигров, могло не быть симптомов коронавируса.

Смотрите видео: как распознать коронавирус

Напомним, ранее "Сегодня" писали о смерти первой пораженной коронавирусом собаки породы померанский шпиц. Мы сообщали, что домашнего любимца 60-летней пациентки Ивонн Чоу Хау Йи, зараженной COVID-19, поместили на карантин после того, как тест на коронавирус выявил в организме животного инфекцию. Однако симптомов заболевания у него не было.

Ранее выяснилось, что человек не может заразиться COVID-19 от домашних животных, потому что они болеют другими типами этого вируса. Однако коронавирус опасен для питомцев.

Чтобы не инфицироваться коронавирусом, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться