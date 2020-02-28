Первый случай: собака заразилась коронавирусом, фото животного

Пса породы померанский шпиц забрали представители министерства сельского хозяйства

Власти Гонконга подтвердили, что собака зараженной коронавирусом жительницы района Тайхан Ивонн Чоу Хау Йи тоже инфицирована. Тест показал "слабый", но положительный результат, и это первый подобный зафиксированный случай. Однако у пса нет характерных симптомов, сообщает издание Bloomberg.

Собаку породы померанский шпиц забрали представители местного министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы и поместили в специальный карантин рядом с портом Гонконга. Она проведет там как минимум две недели, если повторные тесты покажут, что пес здоров, пишет сайт Dimsum Daily.

Журналисты предполагают, что это фото хозяйки с ее собакой

Фото: dimsumdaily.hk

Специалистам пока неясно, могут ли домашние животные разносить коронавирус. Собаку будут осматривать и проводить повторные тесты. Китайские власти рекомендуют людям тщательно мыть и дезинфицировать руки после контактов с животными.

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

Коронавирус – заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии и других странах мира.

Напомним, шутка парня о коронавирусе спровоцировала панику в самолете. Кроме этого, "Сегодня" писали о женщине, которая раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться