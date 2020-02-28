Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Первый случай: собака заразилась коронавирусом, фото животного

Пса породы померанский шпиц забрали представители министерства сельского хозяйства

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:01

Власти Гонконга подтвердили, что собака зараженной коронавирусом жительницы района Тайхан Ивонн Чоу Хау Йи тоже инфицирована. Тест показал "слабый", но положительный результат, и это первый подобный зафиксированный случай. Однако у пса нет характерных симптомов, сообщает издание Bloomberg.

Собаку породы померанский шпиц забрали представители местного министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы и поместили в специальный карантин рядом с портом Гонконга. Она проведет там как минимум две недели, если повторные тесты покажут, что пес здоров, пишет сайт Dimsum Daily.

Журналисты предполагают, что это фото хозяйки с ее собакой
Фото: dimsumdaily.hk

Читайте также:
Медицинская маска: какие виды действительно защищают от вирусов

Специалистам пока неясно, могут ли домашние животные разносить коронавирус. Собаку будут осматривать и проводить повторные тесты. Китайские власти рекомендуют людям тщательно мыть и дезинфицировать руки после контактов с животными.

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

Читайте также:
Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Коронавирус – заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии и других странах мира.

Напомним, шутка парня о коронавирусе спровоцировала панику в самолете. Кроме этого, "Сегодня" писали о женщине, которая раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Коронавирус может жить на поверхностях: американские ученые рассказали подробности Атака коронавируса: случаи заражения зарегистрированы в 46 странах - ВОЗ США уверены, что смогут создать вакцину против коронавируса Мужчина «привез» в Нидерланды коронавирус из Италии
фото видео собака Гонконг пес коронавирус
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Сытный капустняк с квашеной или свежей капустой, простые рецепты
Сытный капустняк с квашеной или свежей капустой, простые рецепты
Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
Теперь кофе не варят: 5 новых способов приготовления
Теперь кофе не варят: 5 новых способов приготовления

Популярные статьи

Сегодня, 08:28Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 19:15Food

Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов

Вчера, 14:58Fun

Смесь кота и собаки: на фото показали животное необычной породы

Вчера, 11:10Fun

"Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей: видео

Вчера, 10:39Fun

Показали невероятные фото из 120-летней "капсулы времени"

Вчера, 08:25Fun

Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

26 февраляШоу-бизнес

Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

26 февраляШоу-бизнес

"Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

26 февраляШоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

26 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

25 февраляШоу-бизнес

По стопам Адель: экс-супруга Евгения Петросяна похудела на 46 килограммов

25 февраляШоу-бизнес

44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

25 февраляFun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

25 февраляFun

Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: ТОП-5 идей

25 февраляWellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

25 февраляШоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые нашли связь между стрессом и полом будущего ребенка
Ученые нашли связь между стрессом и полом будущего ребенка