"Первый случай в мире": охота акулы на мужчину случайно попала на видео
Австралиец предполагает, что на ролике показана узкозубая или большая белая акула
Кристофер Джой из австралийского штата Новый Южный Уэльс пилотировал дрон на одном из пляжей и заметил возле серфера акулу длиной примерно 3,5 метра. Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября.
Как сообщает таблоид The Mirror, Джой немедленно активировал динамик на устройстве и предупредил спортсмена о близости хищной рыбы. Серфер услышал предупреждение, развернул доску и поспешил к берегу, а акула уплыла.
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"Это, вероятно, первый случай во всем мире, когда пилот предотвратил нападение акулы, предупредив пловца или серфера через динамик", – заявил Джой. Он отметил, что в свободное время, как правило, запускает дрон с пляжей и ищет акул. Он специально купил устройство с динамиком, чтобы предупреждать серферов и купальщиков о возможной опасности.
Австралиец предполагает, что на ролике узкозубая или большая белая акула. Оба этих вида опасны для человека.
Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.
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