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"Первый случай в мире": охота акулы на мужчину случайно попала на видео

Австралиец предполагает, что на ролике показана узкозубая или большая белая акула

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:15
Мужчина увидел с высоты акулу и спас жизнь серфера Фото: newsweek
Мужчина увидел с высоты акулу и спас жизнь серфера
Фото: newsweek

Кристофер Джой из австралийского штата Новый Южный Уэльс пилотировал дрон на одном из пляжей и заметил возле серфера акулу длиной примерно 3,5 метра. Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября.

Как сообщает таблоид The Mirror, Джой немедленно активировал динамик на устройстве и предупредил спортсмена о близости хищной рыбы. Серфер услышал предупреждение, развернул доску и поспешил к берегу, а акула уплыла.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

"Это, вероятно, первый случай во всем мире, когда пилот предотвратил нападение акулы, предупредив пловца или серфера через динамик", – заявил Джой. Он отметил, что в свободное время, как правило, запускает дрон с пляжей и ищет акул. Он специально купил устройство с динамиком, чтобы предупреждать серферов и купальщиков о возможной опасности.

Австралиец предполагает, что на ролике узкозубая или большая белая акула. Оба этих вида опасны для человека.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.  Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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