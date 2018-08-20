Пес-болельщик у телевизора "взорвал" сеть: забавное видео

Питомец радостно пересматривал на экране свое выступление

Пес породы бордер-колли по кличке Кирк пересматривает собственное победное выступление на американском турнире для собак.

Пользователи сети активно комментируют ролик: "Какой забавный пес", "Умница", "Прям, как мой муж. Сидит все время у экрана и прыгает. Собаке еще можно простить такое поведение", "Смешной пес, как вы этому его научили", "Сразу видно – с самооценкой все в порядке", "Спортивный чувак", "Класс, вот бы мне такого питомца в дом", "Смеялся 10 минут", "Супер", "Давайте еще одно видео".

Напомним, пастушья собака, которая стерегла ретривера, рассмешила сеть. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже: