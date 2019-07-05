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Пес и пленка: в интернете запустили "невидимый челлендж"

Владельцы собак придумали интересный способ проверить, насколько сообразительны их питомцы

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:21
В сети запустили Invisible Challenge
В сети запустили Invisible Challenge
Фото: Pixabay

После ошеломительного успеха флешмоба по открыванию ногой крышек в сети запустили очередной забавный челлендж – Invisible Challenge ("Невидимый челлендж"). Владельцы собак натягивают в дверных проемах пищевую пленку и заставляют питомцев перепрыгивать через нее, чтобы проверить уровень их сообразительности. 
 

Некоторые домашние животные настолько умны, что сразу понимают, что к чему. Они просто ломают плохую конструкцию, оставляя в дураках своих хозяев. Другие, в свою очередь, врезаются мордой в "невидимую стену" и не могут понять, что происходит.

Смотрите видео: украинка встала на защиту легендарного блюда и запустила флешмоб


Стоит отметить, что часть пользователей негативно отреагировала на этот челлендж – они осудили хозяев собак за плохое обращение с питомцами и трату пластика, который наносит вред экологии.
 

Ранее "Сегодня" сообщали про еще один странный флешмоб, который покорил мир. Его суть состоит в том, что девушки массово наносят себе делающий неузнаваемым лицо макияж – соединяют брови на переносице, рисуют волдыри и прыщи и массивно красят губы яркой помадой.

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Источник: Сегодня
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