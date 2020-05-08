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Пес начал сигналить за рулем авто, чтобы поторопить медленного хозяина: видео

По словам мужчины, "это уже случалось неоднократно"

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:16

Фермер Тайлер Фаст из американского штата Висконсин снял на видео, как его пес породы боксер настойчиво сигналит, сидя за рулем автомобиля. По словам мужчины, это уже случалось неоднократно – питомец таким образом пытался его поторопить.

"Я был в магазине всего две минуты, а он уже начал сигналить. Чем старше становится Уолли, тем он нетерпеливее, – рассказывает хозяин пса в комментарии журналистам издания Daily Mirror. Он также отмечает, что Уолли научился "бибикать" около шести месяцев назад и теперь постоянно это делает, когда хочет привлечь внимание.

Кроме того, у собаки есть и другие необычные способности. Среди прочего питомец умеет открывать двери лапой, причем знает, какие из них нужно толкать, а какие – тянуть на себя.

Видео: facebook.com/tyler.fust

Напомним, ранее авторы сингапурской газеты The Straits Times проиллюстрировали материал о коронавирусе фотографией, на которой изображена пожилая женщина на велосипеде, выгуливающая свою собаку с прозрачным пакетом на голове. Читатели издания поинтересовались, что все это значит. Также мы рассказывали, как парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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