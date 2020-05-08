Пес начал сигналить за рулем авто, чтобы поторопить медленного хозяина: видео

По словам мужчины, "это уже случалось неоднократно"

Фермер Тайлер Фаст из американского штата Висконсин снял на видео, как его пес породы боксер настойчиво сигналит, сидя за рулем автомобиля. По словам мужчины, это уже случалось неоднократно – питомец таким образом пытался его поторопить.

"Я был в магазине всего две минуты, а он уже начал сигналить. Чем старше становится Уолли, тем он нетерпеливее, – рассказывает хозяин пса в комментарии журналистам издания Daily Mirror. Он также отмечает, что Уолли научился "бибикать" около шести месяцев назад и теперь постоянно это делает, когда хочет привлечь внимание.

Кроме того, у собаки есть и другие необычные способности. Среди прочего питомец умеет открывать двери лапой, причем знает, какие из них нужно толкать, а какие – тянуть на себя.

Видео: facebook.com/tyler.fust

Напомним, ранее авторы сингапурской газеты The Straits Times проиллюстрировали материал о коронавирусе фотографией, на которой изображена пожилая женщина на велосипеде, выгуливающая свою собаку с прозрачным пакетом на голове. Читатели издания поинтересовались, что все это значит. Также мы рассказывали, как парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг.

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