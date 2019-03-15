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Пес-надзиратель заставил девочку делать уроки и "взорвал" сеть: видео

Хозяин называет собаку очень послушной, она выполняет любые его команды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:40
Пес-надзиратель "взорвал" сеть
Пес-надзиратель "взорвал" сеть
Фото: Pixabay

Китаец, живущий в городе Гуйян, провинция Гуйчжоу, научил собаку присматривать за его дочерью. Во время выполнения домашнего задания девочка-подросток постоянно отвлекалась на телефон — потому отец и приставил к ней надсмотрщика. В ролике собака, стоя на задних лапах и положив передние на стол, следит за тем, чтобы девочка не доставала телефон.

Животное появилось в семье китайцев в 2016 году. Хозяин называет собаку очень послушной; она выполняет любые его команды. В середине ролика у собаки-надзирателя появляется напарница. Животные вместе продолжают наблюдать за школьницей.

Напомним, традиционный конкурс самых уродливых псов в США назвал и показал победителя. Им оказался девятилетний английский бульдог с кличкой Zsa Zsa. Кроме этого, мы писали, как пес чудом спасся от эвтаназии и показал "самую необычную" морду в мире. Также "Сегодня" писали, как конфискованный из-за неуплаты налогов пес довел новую владелицу до суда.

Смотрите видео: на видео показали самого лучшего в мире пса

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Источник: The Daily Mail
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