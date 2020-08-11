Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

Курьезный случай произошел 6 августа в российском селе

В российском селе Сухоборское (Курганская область) водитель автомобиля по имени Денис снял на видео, как собака помогает котенку перейти через дорогу. Курьезный случай произошел 6 августа. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Russian Crash channel.

Ролик начинается с неудачной попытки котенка перейти дорогу. Когда авто аккуратно объезжает пушистика, стараясь его не задавить, он неуверенно начинает идти вслед за собакой. Нескольких секунд записи достаточно, чтобы понять, что между животными сложилась настоящая дружба.

Эти кадры опубликовали в подборке из самых разных роликов, снятых на дорогах за последнюю неделю. И хоть видео с котенком появилось в самом конце, судя по комментариям, оно привлекло больше всего внимания.

Видео: Подборки ДТП и Аварии Russian Crash channel

"Пес молодец, показывает котенку, как правильно дорогу переходить", "Надеюсь, черный дружбан довел до дома пушистика! Милота просто зашкаливает!", – пишут пользователи Сети.

Напомним, пользовательница Twitter Клара Шеберг из Швеции ранее опубликовала на своей странице забавное видео, на котором показана странная игра двух собак породы сиба-ину.

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Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о собаке, которая пожертвовала собой ради спасения годовалого малыша.

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