Пес поставил на ноги хозяйку с загадочной болезнью: фото

Женщина даже боялась выходить на улицу

32-летняя Натали Райан из британского городе Лидс утверждает, что пес по кличке Роки спас ей жизнь. Медики безуспешно пытались поставить женщине диагноз, в то время как загадочная болезнь прогрессировала, пишет таблоид Metro.

По словам Райан, в 2015 году у нее начались проблемы с расстройством желудка. Кроме этого, она жаловалась на помутнение в глазах, мышечные спазмы, онемение конечностей, диарею и общую слабость. К тому же, у Натали диагностировали 19 аллергий на еду. Из-за этого она очень боялась выходить на улицу, опасаясь неожиданных приступов недуга.

Все изменилось, когда в октябре 2018 года Натали получила на день рождения австралийскую овчарку по кличке Роки. Женщина убеждена, что пес спас ей жизнь и поднял на ноги.

"Мне пришлось взять себя в руки, так как с ним нужно было гулять. Роки нуждался во мне, поэтому мне пришлось искать способы бороться со своим страхом выходить на улицу, – признается женщина. – Сейчас я делаю все возможное, чтобы выздороветь".

Пес Роки помог хозяйке преодолеть страх выходить на улицу Фото: instagram.com/theyorkshireaussie Пес Роки помог хозяйке преодолеть страх выходить на улицу Фото: instagram.com/theyorkshireaussie Пес Роки помог хозяйке преодолеть страх выходить на улицу Фото: instagram.com/theyorkshireaussie Пес Роки помог хозяйке преодолеть страх выходить на улицу Фото: instagram.com/theyorkshireaussie Пес Роки помог хозяйке преодолеть страх выходить на улицу Фото: instagram.com/theyorkshireaussie Пес Роки помог хозяйке преодолеть страх выходить на улицу Фото: instagram.com/theyorkshireaussie Пес Роки помог хозяйке преодолеть страх выходить на улицу Фото: instagram.com/theyorkshireaussie 1/7

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о собаке породы чихуахуа по кличке Бу-Бу, которая спасла жизнь 86-летнему ветерану Руди Армстронгу, у которого случился сердечный приступ. Это произошло в американском муниципалитете Орьенталь, штат Северная Каролина.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Кроме этого, мы писали об овчарке, которая прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться