Пес пожертвовал своей жизнью ради спасения хозяев

Ветеринары не смогли помочь собаке

Пес спас своих хозяев Фото: dajlapu.com

В США пес напал на ворвавшегося на семейную вечеринку юношу с пистолетом и спас жизнь своим хозяевам.

Жительница города Хьюсон, штат Техас, Лаура Мартинез утверждает, что ночью 9 марта ее дом ограбили. Вор украл ювелирные украшения, одежду и кошелек ее сына с 300 долларами. Она заподозрила, что преступником оказался 17-летний Хавиан Кастенада, так как спустя несколько часов он выложил в социальной сети Snapchat фотографию в украденной шляпе ее сына, пишет Oxygen.

Наутро Мартинез пришла к родителям Кастенады с жалобами. К ней вышел юноша и начал ей угрожать. Американка вернулась домой на вечеринку в честь дня рождения одного из детей. Позже туда же заявился Кастенада с пистолетом. Он ударил Мартинез по лицу и попытался в нее выстрелить.

Однако пес Мартинез, трехлетний большой пиреней по кличке Зеро ("ноль"), прыгнул на незваного гостя и несколько раз укусил его. Кастенада продолжал стрелять по Мартинез и ее детям, но собака каждый раз бросалась на его руку и меняла направление выстрела. В итоге женщина была ранена в голень, ее сын — в щиколотку, а у одной из ее дочерей пуля застряла в нескольких сантиметрах от позвоночника и не может быть извлечена. Когда Кастенада убежал, собаку с тремя пулевыми ранениями доставили в ветеринарную клинику, но уже не смогли спасти.

"Если бы Кастенада смог нормально прицелиться, мы бы все были очень тяжело ранены или убиты. Зеро каждый раз заставлял его стрелять ниже. Он метил в грудь, а попадал в ногу", — призналась Мартинез.

На следующий день после нападения Кастенада отправил семье сообщение с угрозами. Мартинез уговаривала родителей юноши сдать его властям и попросила приятеля, охотника за головами, пожить вместе с ней.

Напомним, крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил. Кроме этого, мы писали, что пес спас американца от 50 лет тюрьмы.

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

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