Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пес пожертвовал своей жизнью ради спасения хозяев

Ветеринары не смогли помочь собаке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41
Пес спас своих хозяев Фото: dajlapu.com
Пес спас своих хозяев
Фото: dajlapu.com

В США пес напал на ворвавшегося на семейную вечеринку юношу с пистолетом и спас жизнь своим хозяевам.

Жительница города Хьюсон, штат Техас, Лаура Мартинез утверждает, что ночью 9 марта ее дом ограбили. Вор украл ювелирные украшения, одежду и кошелек ее сына с 300 долларами. Она заподозрила, что преступником оказался 17-летний Хавиан Кастенада, так как спустя несколько часов он выложил в социальной сети Snapchat фотографию в украденной шляпе ее сына, пишет Oxygen.

Наутро Мартинез пришла к родителям Кастенады с жалобами. К ней вышел юноша и начал ей угрожать. Американка вернулась домой на вечеринку в честь дня рождения одного из детей. Позже туда же заявился Кастенада с пистолетом. Он ударил Мартинез по лицу и попытался в нее выстрелить.

Однако пес Мартинез, трехлетний большой пиреней по кличке Зеро ("ноль"), прыгнул на незваного гостя и несколько раз укусил его. Кастенада продолжал стрелять по Мартинез и ее детям, но собака каждый раз бросалась на его руку и меняла направление выстрела. В итоге женщина была ранена в голень, ее сын — в щиколотку, а у одной из ее дочерей пуля застряла в нескольких сантиметрах от позвоночника и не может быть извлечена. Когда Кастенада убежал, собаку с тремя пулевыми ранениями доставили в ветеринарную клинику, но уже не смогли спасти.

"Если бы Кастенада смог нормально прицелиться, мы бы все были очень тяжело ранены или убиты. Зеро каждый раз заставлял его стрелять ниже. Он метил в грудь, а попадал в ногу", — призналась Мартинез.

На следующий день после нападения Кастенада отправил семье сообщение с угрозами. Мартинез уговаривала родителей юноши сдать его властям и попросила приятеля, охотника за головами, пожить вместе с ней.

Напомним, крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил. Кроме этого, мы писали, что пес спас американца от 50 лет тюрьмы

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Пес испортил интервью, откусив журналисту микрофон: видео В Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток Крокодил словил пса на пляже и съел на глазах у хозяйки: видео Такса пять дней блуждала в кроличьей норе под землей
видео США собака спасение пес преданность
Реклама

Новости партнеров

Катя Кищук показала голую грудь
Катя Кищук показала голую грудь
Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Популярные статьи

Сегодня, 16:00Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Сегодня, 11:30Food

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Сегодня, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Сегодня, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

Вчера, 15:50Шоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

Вчера, 14:34Психология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

Вчера, 11:37Шоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

23 мартаШоу-бизнес

"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

23 мартаШоу-бизнес

"Ходячий фотошоп": Светлана Лобода разочаровала глубоким декольте

23 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 2019": Никита Добрынин попросил девушку покинуть шоу до церемонии роз

23 мартаТехно

Xiaomi выпустила замену MIUI с ароматом мяты

23 мартаШоу-бизнес

"Жила в коммуналке": известная российская певица умерла в нищете

23 мартаШоу-бизнес

Российская звезда призналась, как решит судьбу сына-гея

23 мартаШоу-бизнес

Охранник кладбища рассказал о жуткой мистике на могиле Началовой

Новости партнеров

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Мыться каждый день - вредно
Мыться каждый день - вредно
Дружини українських футболістів балують своїх шанувальників. Фото
Дружини українських футболістів балують своїх шанувальників. Фото
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд