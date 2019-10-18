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Пес принес пиво хозяйке и стал звездой сети: видео

На видео показано, как питомец открывает холодильник и приносит банку пива девушке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Пес принес пиво хозяину и стал звездой сети
Пес принес пиво хозяину и стал звездой сети
Фото: Pixabay

В сети прославился пес, который приносит своему хозяину пиво из холодильника. На ролике показано, как собака породы корги после соответствующей просьбы хозяйки идет к холодильнику и открывает его. На нижней полке пес достает банку пива и приносит девушке.

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После напоминания животное даже возвращается и закрывает дверцу. Чтобы псу было удобнее открывать холодильник, к его дверям приделан большой канат с воланом внизу.

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За два дня ролик собрал более 600 тысяч просмотров. Его героиней стала собака породы корги по прозвищу Кетчуп из Калифорнии. Питомец даже имеет собственную страницу в Instagram, где ее хозяева публикуют фото и видео.

Напомним, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров. Героями записи являются хозяева собаки и сам питомец.

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