Пес прославился в интернете благодаря "необычным мордашкам": забавные фото

Джен из Японии может смело претендовать на титул самой артистичной собаки в интернете

Пятилетний корги по кличке Джен из Японии прославился благодаря особой харизматичности и "необычным мордашкам". У пушистика 111 тысяч подписчиков в Instagram – он может смело претендовать на титул самого артистичного пса в интернете.

Джен обожает быть с людьми – он постоянно пытается привлечь чье-то внимание или просто спит в одной кровати с "родителями". Как и большинство корги, он активен, игрив и умен, пишет развлекательный портал Bored Panda.

С самого детства песик болен – у него наследственная хроническая почечная недостаточность. Это неизлечимая болезнь, утверждают ветеринары.

"Заболевание вызывает у Джена полиурию (увеличенное образование мочи), полидипсию (постоянную жажду), анемию, недомогание и высокое кровяное давление", – рассказывает хозяин питомца.

Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi Корги Джен из Японии Фото: instagram.com/genthecorgi 1/12

В настоящее время корги три раза в неделю проходит диализ, получает по четыре инъекции, а также принимает шесть видов лекарств.

"Да, Джен проживет меньше остальных собак, а его лечение стоит огромных денег, но мы, его хозяева, продолжим лечить его так, как этого будет требовать ситуация. Мне кажется, правильное лечение и постоянная любовь от близких – лучший способ прожить короткую жизнь", – добавляет хозяин необычного животного.

Напомним, ранее "Сегодня" опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы.

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