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Пес с разноцветными глазами и "бровью" прославился в интернете

У животного редкая врожденная особенность под названием гетерохромия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
Собака с разноцветными глазами удивила сеть Фото: instagram.com/luckiry
Собака с разноцветными глазами удивила сеть
Фото: instagram.com/luckiry

Пользователи сети обратили внимание на пса с необычной внешностью по кличке Лаки. Страница животного недавно появилась в Instagram и Facebook.

INSTAGRAM

У животного глаза разного цвета: один карий, а второй – голубой. Кроме того, над одним из глаз у собаки красуется черное пятно, которое по форме напоминает удивленно приподнятую бровь. Известно, что пес абсолютно здоров, а его необычный вид, по мнению специалистов, объясняется редкой особенностью под названием гетерохромия.

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Лаки уже 2 года, он живет в Таиланде со своей хозяйкой 29-летней Чарис Фка Ча, которая приютила его всего пару недель назад, но за это время питомец уже успел стать маленькой звездой. Женщина выложила его фото в группу для владельцев собак на Facebook, и пост набрал сотни комментариев и 11 тысяч лайков.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Гетерохромия – различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или разная окраска различных участков радужной оболочки одного глаза. Является результатом относительного избытка или недостатка меланина (пигмента). 

Ранее пользователи Instagram нашли "самую печальную собаку в мире" – это английский бульдог, которого прозвали Мадам Брови. Также "Сегодня" писали, как открыть салон красоты для животных.

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Источник: Сегодня
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