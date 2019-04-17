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Пес спас чихуа-хуа от гибели под колесами автомобиля: видео

Инцидент сняла камера видеонаблюдения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:48
Чихуа-хуа чудом спасся
Чихуа-хуа чудом спасся
Фото: Pixabay

В канадском городе Гаспе, провинция Квебек, бордер-колли вытащила чихуа-хуа из-под колес автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент сняла камера видеонаблюдения. Чихуа-хуа переходил дорогу и оказался на пути машины, которая задним ходом выезжала с парковочного места.

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Когда до автомобиля оставалось около метра, к собачке подскочила бордер-колли, схватила за шкирку и унесла на безопасное расстояние. Если бы не ее вмешательство, чихуа-хуа мог попасть под колеса.

Напомним, крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил. Кроме этого, мы писали, что пес спас американца от 50 лет тюрьмы. Американца Джошуа Хорнера посадили за решетку за сексуальное насилие, но от срока мужчину спасла собака.

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

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