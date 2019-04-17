Пес спас чихуа-хуа от гибели под колесами автомобиля: видео

Инцидент сняла камера видеонаблюдения

Чихуа-хуа чудом спасся Фото: Pixabay

В канадском городе Гаспе, провинция Квебек, бордер-колли вытащила чихуа-хуа из-под колес автомобиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент сняла камера видеонаблюдения. Чихуа-хуа переходил дорогу и оказался на пути машины, которая задним ходом выезжала с парковочного места.

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Когда до автомобиля оставалось около метра, к собачке подскочила бордер-колли, схватила за шкирку и унесла на безопасное расстояние. Если бы не ее вмешательство, чихуа-хуа мог попасть под колеса.

Напомним, крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил. Кроме этого, мы писали, что пес спас американца от 50 лет тюрьмы. Американца Джошуа Хорнера посадили за решетку за сексуальное насилие, но от срока мужчину спасла собака.

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