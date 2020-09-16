Фото дня

Собака стала Instagram-звездой и запустила собственный бренд одежды: фото

Она довольно часто участвует в фотосессиях и позирует в человеческой одежде

Собака-инфлюенсер Буби Билли, на которую в Instagram подписались 245 тысяч пользователей, запустила собственный бренд одежды. Первая линия называется Boobie Starter Pack и состоит из небольших сумочек (за 270 долларов) и шелковых платков (за 80 долларов) в четырех разных стилях.

Хозяйка Буби Билли в Zoom-интервью для издания WWD утверждает, что это сумки ручной работы и они могут вместить телефон, кошелек, блеск для губ, дезинфицирующее средство для рук и маску.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Любопытно, что за время карантина из-за пандемии коронавируса у Буби, которая живет в Нью-Йорке, появилось более 100 тысяч новых подписчиков.

Буби довольно часто участвует в фотосессиях – позирует в человеческой одежде, носит очки, футболки и брендовые сумки, в том числе Jacquemus и Prada.

Напомним, ранее пользователи Instagram запустили флешмоб #DogueChallenge, в рамках которого делают из своих собак звезд глянцевых журналов в стиле Vogue, показывая, что домашние любимчики могут выглядеть не хуже, чем профессиональные модели.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться