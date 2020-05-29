Пес три месяца ждал в больнице своего хозяина, но они больше никогда не увидятся: фото

Медсестры города Ухань обратились в Ассоциацию по защите животных

В Ухани собака три месяца ждала своего умершего от коронавируса хозяина в коридоре больницы Тайкан. Пес, которому дали кличку Сяо Бао (в переводе с китайского – "маленькое сокровище"), бежал за машиной скорой помощи всю дорогу и остался ждать 70-летнего хозяина на территории больницы.

Уже через пять дней мужчина умер, но Сяо Бао оставался "на посту". Работники больницы рассказали, что животное сидело в вестибюле более трех месяцев и повсюду разыскивало хозяина. Сотрудники медучреждения, уборщики и владельцы маленьких магазинов подкармливали Сяо Бао и заботились о нем на протяжении всего этого времени, пишет New York Post.

"Он никогда не выходил из больницы. Это было невероятно трогательно", – отметила сотрудница супермаркета Ву Куфейн.

В конце концов медсестры обратились в Ассоциацию по защите животных, ее сотрудники и забрали пса. Сяо Бао осмотрели ветеринары – выяснилось, что он полностью здоров. Собаке уже подыскивают новый дом.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Напомним, ранее мы рассказывали, как овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться