Пес вытащил из-под земли "похороненного" заживо мужчину: видео

Собаку и солдата, в паре с которым она работала, наградили за отвагу

Собака спасла похороненного заживо бродягу Фото: ANI

Бездомного мужчину по имени Прадип Кумар из индийского штата Джамму и Кашмир спас пес. Потерпевший оказался погребен под кучей грязи заживо и мог умереть. Инцидент произошел во вторник, 30 июля. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Asian News International.



Спасатели рассказывают, что сильный дождь в регионе вызвал оползень на некоторых дорогах, из-за чего Прадип Кумар оказался под кучей земли. На следующий день после аварии его обнаружили солдаты армейского подразделения, которые патрулировали дорогу вместе с псом по кличке Аякси. На кадрах видно, как они вместе спасают ошеломленного мужчину и вытаскивают его из-под земли.

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Индийца доставили в больницу в шоковом состоянии. Собаку и солдата, в паре с которым она работала, наградили за отвагу.

Ранее "Сегодня" писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. Кроме того, мы рассказывали о собаке, которая спасла американца от 50 лет тюрьмы.

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