Пес защитил хозяина, получил ножом по голове и выжил

Владелец животного сначала подумал, что питомец мертв

Пес спас хозяина от смерти Фото: pixabay

На окраине города Кейптауна (ЮАР) 40-летний безработный Джино Венсел бегал вместе со своей немецкой овчаркой по кличке Дюк, когда заметил, что к нему приближается мужчина с ножом в руке. Пес зарычал на агрессора, тот накинулся на животное и вонзил ему в голову кухонный нож. Это не остановило Дюка: овчарка прогнала нападавшего и только после этого потеряла сознание и упала в лужу собственной крови, сообщает Daily Mail.

Пес спас хозяина Фото: Facebook

Сначала Венсел подумал, что его питомец умер, но потом заметил слабое дыхание. Мужчина позвонил другу, и тот отвез их в офис зоозащитной организации Animal Welfare Society of South Africa (AWSSA). Ветеринары немедленно сделали Дюку инъекцию обезболивающего и погрузили его в состояние наркоза, чтобы сделать рентген. Снимок показал, что лезвие вошло в череп на 7,5 сантиметра, но погнулось о кость и не проникло в мозг.

"Если бы удар был хоть на долю сильнее, Дюк бы погиб, но наш ветеринар немедленно сделала операцию, извлекла лезвие и зашила глубокую рану", – рассказал представитель организации Аллан Перринс. По его словам, собака "удивительным образом" пришла в себя за ночь после операции.

Напомним, крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. В американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Дикое животное забралось в дом жительницы города Блэк-Маунтин Тиффани Меррил.

Кроме этого, мы писали, что пес спас американца от 50 лет тюрьмы.

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