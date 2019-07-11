Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок
Поздравьте знакомых с праздником Петра и Павла 12 июля
Согласно церковному календарю, день Петра и Павла в 2019 году отмечается православными христианами 12 июля. В этот же день завершается первый летний многодневный пост, который как раз и установлен в честь святых апостолов, а потому называется Петровский или Апостольский.
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Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые лучшие поздравления на любой вкус: открытки, красивые картинки, стихи и короткие смс.
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Сегодня Павла и Петра
Поздравляю я с утра,
Много радости желаю,
Жить, ни слез, ни бед не зная,
Чтобы телом и душой
Во всем было хорошо!
И Петра и Павла
Я сегодня славлю
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Святые светлые апостолы,
Всю жизнь идущие за Господом,
На путь нас истинный наставьте
И сил душевных нам прибавьте.
Мы в праздник с самого утра
Прославим Павла и Петра.
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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!
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Вот и "красное лето" на пороге, поздравляю с Днём Петра и Павла. Пусть святые покровители защитят от хворей и бед, пусть жизнь станет веселее и добрее, пусть праздник подарит светлую надежду и запустит круговорот счастливых дней.
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В День Петра и Павла желаем вам, чтобы имена этих святых, являющиеся символом чистоты, искренней веры и ревностного служения Богу, даровали вам вдохновение для новых светлых свершений. Открытости вашей душе и мудрости помыслам!
Напомним, ранее мы рассказывали, какие церковные праздники и посты будут в июле 2019 по дням.
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