Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

Поздравьте знакомых с праздником Петра и Павла 12 июля

Согласно церковному календарю, день Петра и Павла в 2019 году отмечается православными христианами 12 июля. В этот же день завершается первый летний многодневный пост, который как раз и установлен в честь святых апостолов, а потому называется Петровский или Апостольский.

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Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые лучшие поздравления на любой вкус: открытки, красивые картинки, стихи и короткие смс.

Поздравления с праздником Петра и Павла 2019

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Сегодня Павла и Петра

Поздравляю я с утра,

Много радости желаю,

Жить, ни слез, ни бед не зная,

Чтобы телом и душой

Во всем было хорошо!

И Петра и Павла

Я сегодня славлю

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Святые светлые апостолы,

Всю жизнь идущие за Господом,

На путь нас истинный наставьте

И сил душевных нам прибавьте.

Мы в праздник с самого утра

Прославим Павла и Петра.

Открытки с днем Петра и Павла

Открытки с праздником Петра и Павла 2019 Фото: otkritkiok.ru Открытки с праздником Петра и Павла 2019 Фото: otkritkiok.ru Открытки с праздником Петра и Павла 2019 Фото: otkritkiok.ru Открытки с праздником Петра и Павла 2019 Фото: otkritkiok.ru Открытки с праздником Петра и Павла 2019 Фото: otkritkiok.ru 1/5

Короткие смс: с днем Петра и Павла 12 июля

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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

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Вот и "красное лето" на пороге, поздравляю с Днём Петра и Павла. Пусть святые покровители защитят от хворей и бед, пусть жизнь станет веселее и добрее, пусть праздник подарит светлую надежду и запустит круговорот счастливых дней.

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В День Петра и Павла желаем вам, чтобы имена этих святых, являющиеся символом чистоты, искренней веры и ревностного служения Богу, даровали вам вдохновение для новых светлых свершений. Открытости вашей душе и мудрости помыслам!

Картинки Петра и Павла

Картинки с праздником Петра и Павла 12 июля Фото: omolitvah.ru Картинки с праздником Петра и Павла 12 июля Фото: omolitvah.ru Картинки с праздником Петра и Павла 12 июля Фото: omolitvah.ru Картинки с праздником Петра и Павла 12 июля Фото: omolitvah.ru Картинки с праздником Петра и Павла 12 июля Фото: omolitvah.ru 1/5

Напомним, ранее мы рассказывали, какие церковные праздники и посты будут в июле 2019 по дням.

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