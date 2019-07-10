Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

В народе праздник 12 июля считался полным расцветом природных сил

В пятницу, 12 июля, православные украинцы отмечают большой религиозный праздник Петра и Павла 2019. В Украине этот день отмечают по-особенному и чаще всего называют коротко – Петра.

Чем особенный день Петра и Павла – смотрите видео:

Праздник 12 июля считался полным расцветом природных сил, "верхушкой" лета, когда в силу вступают 40 жарких дней. В день Петра и Павла нельзя работать в поле, чтобы не потревожить хлебные колосья, и урожай был хорошим.

По народным верованиям, именно на праздник Петра и Павла 12 июля перестают куковать кукушки. Если же они не подавали голоса еще за неделю до праздника, то это означало, что зима наступит раньше, чем обычно. Если же их было слышно и после праздника, то это означало поздний приход зимы.

Праздник Петра и Павла 12 июля: приметы

Если на Петров день – жара, то на Рождество – мороз.

Петровки холодные – год голодный.

На Петров день – колос, на Ильин – колоб.

Петр и Павел день убавил, так как день уже шел на убыль.

Дождь на Петров день обещает богатый урожай.

Если хлеба уродились, то ни Петр, ни Павел урожай не отнимут.

Если кукушка птица не кукует за неделю до Петрова дня – зима будет ранней, если неделю после – зима будет поздней.

Если на Петра один дождь – урожай будет неплохой, два – хороший, а три – богатый.

Смотрите видео – поздравления с праздником Петра и Павла 12 июля:

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