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Петров пост 2019: что нельзя делать и что можно есть

Сегодня начался Петров пост: узнайте, что ни в коем случае нельзя делать в этот период

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
Что нельзя делать в Петров пост 2019
Что нельзя делать в Петров пост 2019
Фото: Pixabay

Сегодня, 24 июня, начался Петров пост. А это значит, что православные верующие вступили в один из четырех многодневных постов, учрежденных церковью в память о служении и страданиях святых апостолов Петра и Павла.

Смотрите видео, как соблюдать пост и не навредить себе:

Петров пост всегда начинается через неделю после праздника Святой Троицы, а завершается 12 июля – в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Поскольку дата дня Святой Троицы зависит от даты празднования Пасхи, то и продолжительность Петрова поста варьируется от восьми дней до шести недель.

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Православная церковь вступает в этот пост для того, чтобы достойным образом приготовить себя к прославлению имени святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Петров пост считается нестрогим: постящимся разрешается есть рыбу (за исключением среды и пятницы), хотя по продолжительности он может приближаться к Великому посту. Апостольский пост берет свое начало еще с первых веков христианства, особенно частые упоминания о нем встречаются, начиная с IV века.

Петров пост: что нельзя, а что что можно есть

  • Петров пост считается нестрогим – нельзя употреблять только мясо, молочные продукты и яйца. В среду и пятницу – отказываются и от рыбы;
  • По вторникам и четвергам можно использовать для приготовления пищи растительное масло;
  • На праздник Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля, рыба разрешается.

Петров пост: что нельзя делать

  • В период Петрова поста не принято венчаться или жениться, крестить детей;
  • В этот период не стоит давать деньги в долг;
  • Церковь воспрещает выпивать – можно лишь пригубить вино на церковный праздник;
  • Во время Петрова поста воспрещается гадать;
  • Не стоит ходить в лес – звери становятся агрессивными.

Напомним, как правильно выйти из поста: советы диетолога.

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