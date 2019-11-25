Певица в образе амазонки заменила бюстгальтер на ожерелье: фото

Артистка пришла на вручение премии в блейзере, под которым не было нижнего белья

Сиара Фото: instagram.com/ciara

34-летняя американская певица и модель Сиара в синем оверсайз-блейзере, под которым не было нижнего белья, пришла на вручении премии American Music Awards 2019. На наряд звезды обратило внимание Daily Mail.

Сиара Фото: Getty Images

Образ певицы дополняли украшения амазонского типа: массивное ожерелье и длинные серьги. На ней также надеты синие расклешенные брюки с высокой талией, полностью скрывающие обувь. Волосы Сиара уложила волнами и распустила.

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Сиара – американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, актриса, модель, режиссер клипов. Первый успех пришёл к Сиаре с песней Got Me Waiting для дебютного альбома R&B певицы Фантазии Баррино.

Напомним, Светлана Лобода удивила поклонников откровенным образом для концерта канала МУЗ-ТВ, приуроченного к 14 февраля. Светлана появилась перед публикой в прозрачном мини с пайетками, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. Кроме этого, "Сегодня" писали, как российская певица пришла на детское шоу в прозрачном комбинезоне и без белья.

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