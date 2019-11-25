Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Певица в образе амазонки заменила бюстгальтер на ожерелье: фото

Артистка пришла на вручение премии в блейзере, под которым не было нижнего белья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:18
Сиара Фото: instagram.com/ciara
Сиара
Фото: instagram.com/ciara

34-летняя американская певица и модель Сиара в синем оверсайз-блейзере, под которым не было нижнего белья, пришла на вручении премии American Music Awards 2019. На наряд звезды обратило внимание Daily Mail.

Сиара
Сиара
Фото: Getty Images

Образ певицы дополняли украшения амазонского типа: массивное ожерелье и длинные серьги. На ней также надеты синие расклешенные брюки с высокой талией, полностью скрывающие обувь. Волосы Сиара уложила волнами и распустила.

Смотрите видео: белоруски пришли на завод без одежды

Читайте также:
Известная супермодель вышла в свет в прозрачном платье без нижнего белья

Сиара – американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, актриса, модель, режиссер клипов. Первый успех пришёл к Сиаре с песней Got Me Waiting для дебютного альбома R&B певицы Фантазии Баррино.

Напомним, Светлана Лобода удивила поклонников откровенным образом для концерта канала МУЗ-ТВ, приуроченного к 14 февраля. Светлана появилась перед публикой в прозрачном мини с пайетками, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. Кроме этого, "Сегодня" писали, как российская певица пришла на детское шоу в прозрачном комбинезоне и без белья.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"С ума сошла": Волочкова без белья вышла искупаться на улицу Анна Седокова обнародовала откровенный снимок без белья "Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом Невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья: фото
видео США курьез наряд Сиара без белья
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Солистка
Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода
Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)
Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)
Девушка дня. Франческа Коста - мама Николы Дзаньоло
Девушка дня. Франческа Коста - мама Николы Дзаньоло
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

Вчера, 19:39Шоу-бизнес

Как прошло Детское Евровидение 2019 в Польше: полное видео

Вчера, 18:32Шоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

Вчера, 15:58Fun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 13:33Шоу-бизнес

Голосование: кто победит на шоу "Танці з зірками 2019"

Вчера, 09:16Шоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

Вчера, 06:05Психология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряEvents

Гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака: вас ждет приятный выходной

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

23 ноябряШоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

23 ноябряFun

23 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

22 ноябряEvents

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака: отличный день для общения

22 ноябряСтиль

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019: когда можно стричь волосы

22 ноябряWellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

22 ноябряFood

Рецепты на Новый год 2020: лучшие идеи горячих закусок

Новости партнеров

Новая стрижка Елены Яковлевой пришлась по душе не всем фанатам
Новая стрижка Елены Яковлевой пришлась по душе не всем фанатам
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Ученые выяснили, что мешает потере лишнего жира на животе
Ученые выяснили, что мешает потере лишнего жира на животе
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты
Нежность. Джамала снялась в фотосессии с подросшим сыном и мужем
Нежность. Джамала снялась в фотосессии с подросшим сыном и мужем
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
Кетчуп із помідорів на зиму: домашній смак
Кетчуп із помідорів на зиму: домашній смак
Девушка дня. Роскошная жена украинской звезды Ференцвароша
Девушка дня. Роскошная жена украинской звезды Ференцвароша