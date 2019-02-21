Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

Инцидент произошел 19 февраля в городе Солсбери

Австралийский пилот нарисовал в небе гениталии Фото: twitter.com/MichaelCoombes

Пилот из Австралии преодолел в воздухе полтысячи лишних километров, чтобы изобразить фигуры, похожие на мужской половой орган. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware, предоставляющего детализацию полета.

По данным сервиса, инцидент произошел 19 февраля в городе Солсбери на юге страны. На трекере полета видна надпись "I'm bored" ("Мне скучно"), а также два элемента различного размера, похожих на гениталии. Самолет VH-EQK вылетел в 8:53 из аэропорта пригорода Аделаиды (Австралия) и вернулся туда же в 11:57. В сумме он пролетел 669 километров.

TWITTER— Michael Coombes (@MichaelCoombes) April 27, 2015

Отмечается, что в плане полета было предусмотрено расстояние в 169 километров, а фактически судно пролетело 669 километров.

Пилот оставил в небе послание

Напомним, что виновниками похожей выходки в прошлом году стали служащие базы ВМС США "Уидби Айелнд", которые во время учений начертили нарисованных в дневном небе над городом Омак форму мужских гениталий.

Мы также сообщали о конфузе в эфире новозеландского телеканала, где ведущие не смогли сдержать смех после увиденного снимка в виде пениса. Кроме этого, мы показали забавные фото небоскреба "пошлой формы".

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